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В Ивано-Франковской области будут судить участников преступной организации, которые наладили масштабное производство и сбыт амфетамина на миллионы гривен

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Весной прошлого года правоохранители разоблачили масштабное наркопроизводство с ежемесячными миллионными сделками. В ходе обысков у фигурантов изъяли более 50 килограммов амфетамина на сумму более 25 миллионов гривен.

Организатором этого наркобизнеса оказался 29-летний житель Калушского района, ранее уже судимый за подобное преступление. Он лично руководил всеми этапами – от производства до транспортировки и сбыта наркотических веществ. Его подельники изготовляли психотропы в мобильной нарколаборатории, которую размещали в лесных массивах.

Чтобы избежать разоблачения, места производства постоянно меняли.

Готовую продукцию передавали по почте или через других дилеров, используя большие масштабы закладки. Их размещали в сельской местности, на полях или в лесах, а координаты передачи посылались покупателям.

Прекурсоры для производства амфетамина доставляли контрабандными способами.

На сегодняшний день материалы дела и обвинительный акт по деятельности членов наркогруппировки переданы в суд.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители обнаружили у двух братьев каннабиса почти на 300 000 гривен. Высушенное и измельченное наркотическое вещество мужчины хранили в доме и хозяйственном помещении.