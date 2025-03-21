В Україну контрабандою ввозили екстракт канабісу з Польщі

фото: Державна митна служба

В Україні викрито злочинну групу, що складалася з 13 осіб, які організували незаконне ввезення екстракту канабісу з території Польщі

Про це повідомили в Державній митній службі, передає RegioNews.

Зазначається, що правоохоронці та контролюючі органи викрили злочинне угруповання, яке організувало незаконне ввезення в Україну екстракту канабісу з Польщі. Ця речовина містить тетрагідроканабінол (ред. головний психоактивний компонент канабісу).

У межах операції правоохоронці провели масштабні обшуки на території Києва, а також Київської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Житомирської областей.

У результаті було вилучено спеціалізоване обладнання та понад 11,3 тисячі одиниць небезпечної продукції загальною вартістю 20 мільйонів гривень.

Планувалося, що ця продукція мала поширюватися через торговельні мережі, автозаправні станції, магазини та інтернет-платформи.

Нагадаємо, в Тернополі затримали наркоторговців, які заробляли близько 500 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Івано-Франківщині судитимуть учасників злочинної організації, які налагодили масштабне виробництво та збут амфетаміну на мільйони гривень