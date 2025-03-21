На Днепропетровщине организатор межрегионального наркоканала приговорен к 7 годам заключения

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По материалам Государственного бюро расследований Днепропетровский районный суд Днепропетровской области приговорил организатора межрегионального канала сбыта наркотиков к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

В конце марта 2024 г. сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух участников преступной группы и их пособницу.

Возглавлял группировку житель Днепропетровской области, который привлек к незаконной деятельности свою знакомую из Днепропетровщины и жителя Львовской области. Последний оказался военнослужащим, который самовольно покинул место несения службы в Донецкой области.

Злоумышленники отправляли клиентам почтовые отправления с метадоном, каннабисом, PVP и метамфетамином в разные регионы Украины.

Во время обысков у них изъяли 88 пакетов с наркотическими средствами, наличные деньги, банковские карты и боеприпасы.

Напомним, в Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около десяти частных домов.