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В Житомирской области судили женщину, которая хранила и продавала наркотики. При этом сама она вину не признала

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Бердичевский горрайонный суд вынес обвинительный приговор, которым признал 46-летнюю горожан виновной в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также повторном сбыте наркотических средств. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы. Также было принято решение конфисковать ее имущество.

По данным следствия, женщина дважды продала знакомому таблетку метадона общей массой почти 0,1 г. При этом она сама на судебном заседании не признала своей вины. Однако следствие доказало ее виновность.

Напомним, ранее в Днепропетровской области ликвидировали наркобанду "Белое братство". Злоумышленники занимались продажей наркотиков с месячным оборотом в 12 миллионов гривен. Ежемесячно злоумышленники реализовали около 35 тысяч доз наркотиков.