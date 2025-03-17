В Прикарпатье суд оштрафовал мужчину, за то что его сын распространил в школьных чатах интимные фото девушек
Малолетний сын жителя Калуша распространил фото интимного характера по отношению к двум девушкам в Вайбер-группе и на Телеграмм-канале между учениками одного из местных учебных заведений.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вікна".
Отмечается, что несовершеннолетний парень в начале 2025 года распространил фото интимного характера двух девушек в Вайбер-группе и на Телеграмм-канале между учениками одного из калушских лицеев.
Суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители ликвидировали преступную группу, которая переправила через границу около 150 мужчин.