В Прикарпатье суд оштрафовал мужчину, за то что его сын распространил в школьных чатах интимные фото девушек

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Малолетний сын жителя Калуша распространил фото интимного характера по отношению к двум девушкам в Вайбер-группе и на Телеграмм-канале между учениками одного из местных учебных заведений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Вікна".

Отмечается, что несовершеннолетний парень в начале 2025 года распространил фото интимного характера двух девушек в Вайбер-группе и на Телеграмм-канале между учениками одного из калушских лицеев.

Суд постановил признать мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 КУоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Напомним, в Ивано-Франковской области правоохранители ликвидировали преступную группу, которая переправила через границу около 150 мужчин.