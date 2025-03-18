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Прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, который после ссоры с женой убил 16-летнюю дочь

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор суда, которым мужчина признан виновным в умышленном убийстве дочери и покушении на убийство сына.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы и обязал выплатить в пользу потерпевших 1 млн 215 тысяч гривен морального вреда.

Напомним, в мае 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своих детей, 16-летнюю дочь и 12-летнего сына, из-за мести бывшей жене, которая находилась за границей. Дочь погибла от смертельного ножевого ранения в сердце, а сын спасся, вызвав правоохранителей.