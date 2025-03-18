12:35  17 марта
В Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню
12:21  17 марта
В Киеве произошел пожар в 25-этажке
11:00  17 марта
Ушел в СОЧ: подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула оказался военнослужащим 28-й ОМБр
UA | RU
UA | RU
18 марта 2025, 00:43

На Киевщине суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына

18 марта 2025, 00:43
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Прокуратура отстояла в апелляции приговор жителю Киевщины, который после ссоры с женой убил 16-летнюю дочь

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор суда, которым мужчина признан виновным в умышленном убийстве дочери и покушении на убийство сына.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к 15 годам тюрьмы и обязал выплатить в пользу потерпевших 1 млн 215 тысяч гривен морального вреда.

Напомним, в мае 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на своих детей, 16-летнюю дочь и 12-летнего сына, из-за мести бывшей жене, которая находилась за границей. Дочь погибла от смертельного ножевого ранения в сердце, а сын спасся, вызвав правоохранителей.

суд убийство Киевская область тюрьма приговор
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
За неделю ВСУ ликвидировали более 9 тысяч россиян
18 марта 2025, 01:20
Разгон протеста звуковой пушкой мог состояться и во время Революции Достоинства, – Луценко
18 марта 2025, 01:10
РФ повредила объект критической инфраструктуры на Запорожье: 3000 абонентов без света и воды
18 марта 2025, 01:05
В Харьковской области в пожаре погибла семья
18 марта 2025, 00:59
В Днепропетровской области дрон попал в объект инфраструктуры: возник пожар
18 марта 2025, 00:24
На Буковине семья отравилась грибами: мать умерла, отец и сын – в больнице
18 марта 2025, 00:03
В Украине создали дрон с дальностью действия 3000 км
17 марта 2025, 20:59
Россияне обстреляли Харьковщину, есть пострадавшая
17 марта 2025, 20:22
"Остановились, чтобы помочь": в Харьковском ТЦК прокомментировали наезд на велосипедиста и заявили, что это было случайно
17 марта 2025, 19:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »