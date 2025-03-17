В Верховном Суде решили, что незаконная мобилизация не освобождает украинцев от службы в армии

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда Украины.

Соответствующее решение принял Кассационный административный суд в составе Верховного суда по иску военнослужащего в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Истец, обращаясь в суд за защитой своих прав, их нарушение связывал с несоблюдением порядка проведения его призыва на военную службу, заключающийся в непрохождении истцом медицинского осмотра во время призыва на военную службу.

"Процедура призыва военнообязанного на военную службу во время мобилизации является необратимой, то есть уже состоявшейся, а признание процедуры призыва противоправной не влечет возобновления предыдущего положения лица, призванного на военную службу", - постановил Верховный Суд.

Напомним, скандальную главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу наконец-то уволили с должности.