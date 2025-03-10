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Молодежь от 18 до 24 лет, которая добровольно вступает на службу в Вооруженные силы Украины, чаще всего выбирает должности снайперов и разведчиков

Об этом в телеэфире сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает RegioNews.

"Мы видим, что первые добровольцы уже подписали контракт. Многие из них уже отправились на базовую военную подготовку. Можно отметить, что среди наиболее популярных должностей, на которые есть запрос – это должности снайпера, разведчика", – отметил он.

Лазуткин отметил, что заключившие контракт добровольцы сразу получат первую выплату в размере 200 тысяч гривен. Вторая выплата, которая составляет 300 тысяч гривен, будет начислена после завершения подготовки и начала выполнения боевых заданий в течение пяти дней. Еще 500 тысяч гривен участники получат по истечении срока действия контракта.

Напомним, Украина планирует привлекать около 4 тысяч добровольцев ежемесячно по контракту 18-24.

Ранее мы сообщали, что в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал специальные годовалые контракты для украинцев от 18 до 24 лет, желающих присоединиться к ВСУ. Молодым добровольцам обещают единовременную выплату в 1 миллион гривен.

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