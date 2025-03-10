У Міноборони назвали найпопулярніші посади серед молоді 18-24 років

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Молодь віком від 18 до 24 років, яка добровільно вступає на службу до Збройних сил України, найчастіше обирає посади снайперів і розвідників

Про це в телеефірі повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передає RegioNews.

"Ми бачимо, що перші добровольці вже підписали контракт. Багато хто з них вже відправився на базову військову підготовку. Можна зазначити, що серед найбільш популярних посад, на які є запит, – це посади снайпера, розвідника", – зазначив він.

Лазуткін зазначив, що добровольці, які уклали контракт, одразу отримають першу виплату у розмірі 200 тисяч гривень. Друга виплата, що становить 300 тисяч гривень, буде нарахована після завершення підготовки та початку виконання бойових завдань протягом п'яти днів. Ще 500 тисяч гривень учасники отримають по завершенню строку дії контракту.

Нагадаємо, Україна планує залучати приблизно 4 тисячі добровольців щомісяця за контрактом 18-24.

Раніше ми повідомляли, що на початку лютого президент України Володимир Зеленський анонсував спеціальні однорічні контракти для українців віком від 18 до 24 років, які бажають долучитися до ЗСУ. Молодим добровольцям обіцяють одноразову виплату в 1 мільйон гривень.

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