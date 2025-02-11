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11 февраля 2025, 10:33

Миллион гривен за год на войне: Зеленский рассказал детали контракта для молодежи

11 февраля 2025, 10:33
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фото: Офис Президента
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Контракт на службу в ВСУ для молодежи 18-24 лет будет предусматривать возможность заработать за год миллион гривен, получить бесплатное образование и льготный кредит на жилье

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.

По его словам, специальное контрактное предложение для службы в ВСУ для молодежи в возрасте 18-24 лет будет представлено на днях.

"В ближайшие дни все детали будут официальными. И некоторые вещи - это то, что человек сможет плюс всего за год заработать один миллион гривен. Кроме этого, молодые люди после года на войне смогут без всяких экзаменов выбрать высшее учебное заведение и учиться бесплатно, государство все будет оплачивать", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, государство покроет все проценты по ипотеке.

Глава государства подчеркнул, что контракт экспериментальный, и призвал общественность подождать его официального объявления со всеми деталями.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал контракт в армии для людей 18-24 лет.

Ранее мы сообщали, что в приложении "Резерв+" заработало автоматическое продление отсрочок от мобилизации для лиц с инвалидностью и еще обучающихся.

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