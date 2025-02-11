Миллион гривен за год на войне: Зеленский рассказал детали контракта для молодежи
Контракт на службу в ВСУ для молодежи 18-24 лет будет предусматривать возможность заработать за год миллион гривен, получить бесплатное образование и льготный кредит на жилье
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского, передает RegioNews.
По его словам, специальное контрактное предложение для службы в ВСУ для молодежи в возрасте 18-24 лет будет представлено на днях.
"В ближайшие дни все детали будут официальными. И некоторые вещи - это то, что человек сможет плюс всего за год заработать один миллион гривен. Кроме этого, молодые люди после года на войне смогут без всяких экзаменов выбрать высшее учебное заведение и учиться бесплатно, государство все будет оплачивать", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, государство покроет все проценты по ипотеке.
Глава государства подчеркнул, что контракт экспериментальный, и призвал общественность подождать его официального объявления со всеми деталями.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал контракт в армии для людей 18-24 лет.
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