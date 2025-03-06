Франция готова предоставлять Украине разведданные вместо США

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Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, передает RegioNews.

"Наша разведка суверенная... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", – заявил глава оборонного ведомства.

По данным источника Politico, на 5 марта украинские вооруженные силы все еще получали некоторые разведывательные данные от партнеров, но не уточняется от каких именно стран.

Источник издания заявил, что 80% разведывательной информации Украина получает от стран-союзников, в основном от Соединенных Штатов.

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил , что США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных для Украины.

В то же время он заявил, что ждет снятия паузы после сообщения от президента Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам.

Ранее мы сообщали, что Украина и США уже обсуждают дату и место встречи для переговоров по прекращению войны.