Франция готова предоставлять Украине разведданные вместо США
Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине
Об этом сообщил телеканал France 24 со ссылкой на слова министра обороны Франции Себастьяна Лекорня, передает RegioNews.
"Наша разведка суверенная... с нашими собственными возможностями. Мы передаем это украинцам", – заявил глава оборонного ведомства.
По данным источника Politico, на 5 марта украинские вооруженные силы все еще получали некоторые разведывательные данные от партнеров, но не уточняется от каких именно стран.
Источник издания заявил, что 80% разведывательной информации Украина получает от стран-союзников, в основном от Соединенных Штатов.
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил , что США приостановили поставки оружия и передачу разведывательных данных для Украины.
В то же время он заявил, что ждет снятия паузы после сообщения от президента Владимира Зеленского его американскому коллеге Дональду Трампу о готовности к мирным переговорам.
Ранее мы сообщали, что Украина и США уже обсуждают дату и место встречи для переговоров по прекращению войны.