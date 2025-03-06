Критическая точка: Залужный назвал потери Украины в войне с РФ

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Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, выступая в Школе публичного управления Украинского Католического Университета.

По его словам, численность потерь украинской армии на этом этапе войны с агрессором является "критической точкой".

"Посчитайте, что такое 50 тысяч из 5,5 млн человек, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый – это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитых в Украине. ной главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что потери РФ также очень весомы. По его словам, у России есть значительно лучшая демографическая ситуация, но "для них тоже критическая масса по меньшей мере в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти по сетям половить мужчин, чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их хорошо построить на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", - подытожил Валерий Залужный.

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 881 800 военных, в том числе 1140 – за последние сутки.