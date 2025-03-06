01:52  06 марта
Прикасался и угрожал насилием: в Закарпатье мужчина добивался до девочек 10-11 лет
06:57  06 марта
В Харькове работники ТЦК устроили стрельбу и повредили авто
05:45  06 марта
Украла деньги, косметику и телефон: в Киеве уборщица обворовала салон красоты
UA | RU
UA | RU
06 марта 2025, 16:35

Критическая точка: Залужный назвал потери Украины в войне с РФ

06 марта 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
фото: Associated Press
Читайте також
українською мовою

Количество потерь украинской армии на нынешнем этапе войны с РФ является критическим. РФ также имеет очень весомые потери

Об этом посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, выступая в Школе публичного управления Украинского Католического Университета.

По его словам, численность потерь украинской армии на этом этапе войны с агрессором является "критической точкой".

"Посчитайте, что такое 50 тысяч из 5,5 млн человек, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Какую, мне кажется, мы вряд ли перейдем. А вместе с тем война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый – это демография. Обращаю внимание: 50 тысяч убитых в Украине. ной главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что потери РФ также очень весомы. По его словам, у России есть значительно лучшая демографическая ситуация, но "для них тоже критическая масса по меньшей мере в 250 тысяч погибших".

"Это не значит, что они не могут пойти по сетям половить мужчин, чтобы отправить на фронт. Могут. Они даже могут их хорошо построить на фронт, потому что это тирания. Они это могут сделать. Но будут ли они воевать? Это другое дело", - подытожил Валерий Залужный.

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 881 800 военных, в том числе 1140 – за последние сутки.

Украина РФ война ВСУ потери Валерий Залужный
Франция готова предоставлять Украине разведданные вместо США
06 марта 2025, 11:59
Окружение Трампа тайно обсуждало с оппонентами Зеленского выборы в Украине
06 марта 2025, 09:42
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
06 марта 2025, 07:29
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
На Житомирщине спасли двух человек, провалившихся под лед
06 марта 2025, 18:00
Под Киевом вспыхнули масштабные пожары: есть угроза населенным пунктам
06 марта 2025, 17:25
США окончательно разрушают мировой порядок: Залужный выступил с заявлением о позиции США в войне РФ против Украины
06 марта 2025, 17:07
Войска РФ атаковали FPV-дроном жителя Гуляйполя
06 марта 2025, 16:55
В Киеве адвокат "торговал" неизлечимыми болезнями для уклонистов
06 марта 2025, 16:47
Почти 300 тысяч украинцев уже скоро могут депортировать из США - Reuters
06 марта 2025, 16:06
Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда на весенние выходные
06 марта 2025, 16:05
В Киеве заявление на поступление в первый класс можно подать онлайн: когда заработает нововведение
06 марта 2025, 15:45
В Южной Корее из-за ошибки пилота на гражданских упали бомбы: есть пострадавшие
06 марта 2025, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »