Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности

Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал резко: мол, сначала доукомплектуйте сотню бригад ВСУ техникой и вооружением. Впрочем, от идеи привлечь молодых ребят в ряды войска власть полностью не отказались. Однако придумала для этого другой способ – контракт за деньги и ряд других преимуществ. RegioNews рассказывает о подробностях новой инициативы, о том, вызовет ли она заинтересованность и насколько справедливой будет относительно уже действующих военных

Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал резко: мол, сначала доукомплектуйте сотню бригад ВСУ техникой и вооружением. Впрочем, от идеи привлечь молодых ребят в ряды войска власть полностью не отказались. Однако придумала для этого другой способ – контракт за деньги и ряд других преимуществ. RegioNews рассказывает о подробностях новой инициативы, о том, вызовет ли она заинтересованность и насколько справедливой будет относительно уже действующих военных

Что предлагается

Итак, известно, что все же рассматривается привлечение мужчин в возрасте от 18 до 24 лет в ряды ВСУ, но здесь важно понимать, что это будет не мобилизация, а добровольное подписание годового контракта для прохождения службы в армии. То есть, насильно никто не будет заставлять это делать. После года службы контракт можно будет продлить. Именно такой подход предлагается в Минобороны.

Для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет, кто согласится на подписание годового контракта с ВСУ, обещают кучу разнообразных финансовых поощрений. Во-первых, за подписание контракта выдают 1 млн грн вознаграждения, но его будут выплачивать частями: первый транш в 200 тыс. грн в течение пяти дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности; второй транш в 300 тыс. грн после того, как контрактник пройдет военную подготовку; третий транш в 500 тыс. грн в конце годового контракта. Впрочем, если контрактник будет систематически нарушать свои обязанности, он должен возместить все эти выплаты. Сразу после окончания контракта можно будет выбрать любое высшее учебное заведение в Украине для поступления в него без экзаменов и обучение будет бесплатным — государство покроет все расходы. Также предлагается взятие ипотеки под 0% годовых и все проценты покроет государство. Кроме этого, после годового контракта мужчины в возрасте от 18 до 24 лет смогут пересечь границу.

Впрочем, конечно, есть и риски для желающих в возрасте от 18 до 24 лет подписать годовой контракт для службы в ВСУ, ведь все они будут набираться на боевые должности в армии: стрелки, старшие стрелки, стрелки-снайперы, стрелки-санитары, помощники гранатометчиков, гранатометчики. В Минобороны уверяют, что будут достойно готовить к армии всех таких мужчин, которые согласятся подписать годовой контракт. Речь идет о 45 сутках базовой военной подготовки и 14 сутках – профессиональной, а еще – 14 дней на адаптацию в бригаде.

Главная фишка годового контракта в том, что после его истечения никто не сможет заставить его продлить. Таким образом, юноша, скажем, 18-19 лет четко будет осознавать, что он идет в ряды армии только на год и после этого получит достаточно много финансовых благ для дальнейшей гражданской жизни. Это резко отличается от самого процесса мобилизации, ведь все мобилизованные военнообязанные фактически не знают, когда они вернутся домой — закона о демобилизации Верховная Рада не принимала.

Как реагируют ветераны войны

Например, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз на своей странице в Facebook написал, что приветствует инициативу, согласно которой молодежь получит предложение добровольно заключить контракт с определенными социальными гарантиями. Впрочем, ветеран выражает и некоторые остережения.

"Мы не можем делить людей в армии по возрасту, ведь это — дискриминация. Вместо позорных 20 тысяч обеспечения на ротации у стрелка после боевых должно быть достойное денежное обеспечение, только у всех, а не только у молодых! ант, который не имеет высшего образования и после ранения освобождается из армии, вот он чем-то хуже 20-летнего? Давайте делать все честно и не забывать о тех, кто добровольцем взял и ушел в 2022 году в армию, а есть люди, которые с 2014 года там. Они должны быть, наконец, достойно обеспечены", — отметил Симороз.

Также в соцсетях уже начало продвигаться мнение о том, как военные, находящиеся на передовой уже не первый год, будут относиться к мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет, пришедшим на годовой контракт. Мол, молодым столько льгот и большие деньги в отличие от тех, кто уже служит не первый год и не знают, когда вернутся домой.

Что говорят социологи

В комментарии RegioNews президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отметил, что пока нет никаких социологических данных по поводу, будет ли у мужчин в возрасте от 18 до 24 лет ажиотаж на подписание годового контракта с ВСУ. Вместе с тем он отметил, что на территории врага — россии — финансовая стимуляция населения идти воевать работает.

"Но у нас ситуация немного другая. Как минимум нет такой большой разницы между регионами в плане социально-экономического статуса общества. Впрочем, предполагаю, что материальное поощрение ребят от 18 до 24 лет может вызвать определенный ажиотаж среди них к вступлению на службу в армию. Это может сработать", — говорит Владимир Паниотто.

С другой стороны, ребята в возрасте от 18 до 24 лет могли идти добровольцами на фронт еще после начала полномасштабного вторжения россии и можно сделать вывод, что добровольцев такого возраста уже не слишком много, если к концу третьего года войны пришлось объявлять инициативу по их финансовому стимулированию.

"Дело в том, что за три года все те, кто хотел пойти добровольцами в Вооруженные силы Украины, они это уже сделали, несмотря на возраст. Есть данные исследований, что большинство людей говорят, мол, добровольно они не пойдут в армию, но если их мобилизуют, то они это сделают", — подчеркивает социолог.

Также Владимир Паниотто добавил, что в свое время проводилось обширное международное исследование среди населения разных стран. Одним из вопросов был: готовы ли вы защищать свою страну с оружием в руках, если нападет агрессор?

"Так вот в Украине утвердительно ответили около 60% опрошеных, что на порядок больше чем в других странах той же Европы. Причем, что опрос проводился в то время, когда россия уже напала на Украину, а потому эти данные исследования именно по Украине являются более надежными, чем подобные опросы среди населения других стран. Например, в россии около 30% готовы защищать свою страну в случае нападения на нее, а в некоторых странах Европы этот показатель еще ниже. К примеру, в Италии — около 12%, а в Германии чуть более 20%. Поэтому можно заключить, что Украина защищается очень активно в отличие от других стран, если бы на них напало другое государство", — говорит специалист.

В заключение Владимир Паниотто подчеркивает, что мобилизационный ресурс в Украине еще достаточно велик.