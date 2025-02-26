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26 февраля 2025, 19:05

Стало известно, сколько Украина планирует привлекать добровольцев в месяц по контракту для молодежи

26 февраля 2025, 19:05
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фото: иллюстративное
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Украина планирует привлекать примерно 4 тысячи добровольцев ежемесячно по контракту 18-24

Как передает RegioNews, об этом сообщает Economist, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Отмечается, что новобранцы будут проходить подготовку по самым высоким стандартам в элитных украинских бригадах.

Издание пишет, что такая программа похожа на российскую схему вербовки: большие бонусы при подписании контракта, конкурентоспособная зарплата и возможность уволиться через год.

Напомним, в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал специальные годовалые контракты для украинцев от 18 до 24 лет, желающих присоединиться к ВСУ. Молодым добровольцам обещают единовременную выплату в 1 миллион гривен.

Как сообщалось, Украина впервые примет участие в форуме НАТО, посвященном противодействию российским КАБам.

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