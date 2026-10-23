Силы обороны Украины обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего по реализации гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Соответствующие распоряжения доведут до военных в установленном порядке

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Силы обороны Украины обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке", - говорится в заявлении Генштаба.

В Генштабе также отметили, что украинские подразделения уже неоднократно доставляли гуманитарные грузы с помощью дронов жителям Олешек и окрестных сел.

"Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что Украина и Россия приблизились к согласованию последних деталей эвакуации гражданского населения из временно оккупированной Олешковской общины в Херсонской области.

К гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.

С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.