Генштаб ВСУ обеспечит выполнение решений по гуманитарной миссии в оккупированных Олешках
Силы обороны Украины обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего по реализации гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках Херсонской области. Соответствующие распоряжения доведут до военных в установленном порядке
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .
"Силы обороны Украины обеспечат исполнение решений Верховного главнокомандующего ради реализации гуманитарной миссии в Олешках. Соответствующие распоряжения будут доведены до войск в установленном порядке", - говорится в заявлении Генштаба.
В Генштабе также отметили, что украинские подразделения уже неоднократно доставляли гуманитарные грузы с помощью дронов жителям Олешек и окрестных сел.
"Рассчитываем, что гуманитарный доступ ради людей в Олешках будет гарантирован", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что Украина и Россия приблизились к согласованию последних деталей эвакуации гражданского населения из временно оккупированной Олешковской общины в Херсонской области.
К гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках Херсонской области, где местные жители остаются без еды, могут быть причастны военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота России и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка.
С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.