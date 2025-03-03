В Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении руководителя Знаменского лесничества, организовавшего незаконную вырубку леса в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Правоохранители установили, что только за три месяца 2023 года в Знаменском лесничестве были незаконно срублены дубы, грабы, ясени, липы и клены на сумму более 11 миллионов гривен.

Отмечается, что чиновник не принял меры по предотвращению вырубок и не сообщил об этом правоохранительным органам.

Его уволили с занимаемой должности и обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Кропивницком мужчина получил тюремный срок за кражу леденцов от кашля.