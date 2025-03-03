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03 марта 2025, 12:48

В Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн

03 марта 2025, 12:48
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении руководителя Знаменского лесничества, организовавшего незаконную вырубку леса в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Правоохранители установили, что только за три месяца 2023 года в Знаменском лесничестве были незаконно срублены дубы, грабы, ясени, липы и клены на сумму более 11 миллионов гривен.

Отмечается, что чиновник не принял меры по предотвращению вырубок и не сообщил об этом правоохранительным органам.

Его уволили с занимаемой должности и обвиняют в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Кропивницком мужчина получил тюремный срок за кражу леденцов от кашля.

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