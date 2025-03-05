Иллюстративное фото

Пятеро аферистов из Черкасской области могут оказаться за решеткой на 12 лет. Оказалось, что они выманили у людей сотни тысяч гривен

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась "телефонными мошенничествами". Организатор – 40-летний житель Умани. Он создал так называемый колл-центр, и привлек к этому еще четырех сообщников.

Аферисты получали информацию о гражданах, размещавших заявки на приобретение автомобильных деталей на специализированном интернет-ресурсе. Затем они звонили по телефону этим людям, предлагая продажу запасных частей на условиях полной или частичной предоплаты. Цену запчастей обычно называли ниже среднерыночной.

В результате после перечисления средств аферисты блокировали покупателей. В общей сложности злоумышленники обманули 83 человека на сумму почти 800 тысяч гривен. Теперь всем четырем злоумышленникам объявили о подозрении.

"В случае доказывания вины злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее жительница Запорожья стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, ей позвонил по телефону неизвестный, который представился работником службы безопасности банка. Аферист спросил код, пришедший на ее телефон. Женщина вверилась и назвала ему код. В результате с ее счета списали около 259 тысяч гривен.