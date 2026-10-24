Россия атаковала Украину 126 беспилотниками: сколько целей обезвредило ПВО

Фото: Минобороны

В ночь на 24 октября силы противовоздушной обороны Украины обезвредили 101 из 126 российских беспилотников. В то же время, зафиксировали попадание на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на пяти локациях.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

По данным военных, с 18:00 23 октября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed, в том числе реактивными, S8000 "Бандероль"/"Дань-Т", "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Всего зафиксировали запуск 126 беспилотников, среди которых 61 реактивный. Россия запускала их по направлениям Орла, Курска, Шаталова, Брянска и Приморско-Ахтарского, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму и из акватории Азовского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00 24 октября, украинская ПВО сбила или подавила 101 беспилотник Shahed, в том числе 50 реактивных, а также "Гербера" и дроны других типов.

В то же время, на 14 локациях зафиксировали попадание российских беспилотников, еще на пяти — падение обломков сбитых целей.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.