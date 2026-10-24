Реперка alyona alyona уменьшила желудок

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам alyona alyona, ее подруга снизила желудок, после чего стала весить 75 килограммов вместо 140 килограммов. Сама артистка сначала не хотела делать операцию, но сейчас из-за привычек и ее график у нее нет другого выбора, как сделать это, если она не хочет положить всю жизнь на похудение.

"Я прибегаю к механическим действиям, которые не позволят мне идти в еще больший вес, переедать. Для меня это очень важно: работать над собой, развиваться, меняться и быть примером. Я выбираю такой путь. Мне все равно, осудит ли меня кто-нибудь или обесценит. Это мой путь", - говорит артистка.

Напомним, ранее артистка рассказывала, какие у нее есть трудности из-за лишнего веса. При этом она отметила, что ей комфортно с ее телом, но хотела бы весить 80 килограммов.