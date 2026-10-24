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24 октября 2026, 10:59

В Харькове из-за перебоев с электричеством задерживается движение метро и электротранспорта

24 октября 2026, 10:59
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Фото: Харьковский метрополитен
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В Харькове 24 октября из-за перебоев с электроснабжением возникли проблемы с движением наземного электротранспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается, однако на отдельных маршрутах возможны существенные задержки. Автобусы работают в штатном режиме

Об этом сообщила заместитель директора департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Ольга Мирошниченко, пишет Укринформ, передает RegioNews .

"В связи с перебоями в электроснабжении со стороны АО "Харьковоблэнерго" имеются проблемы с движением электрического транспорта и метрополитена. В настоящее время движение постепенно восстанавливается. Возможны существенные задержки на некоторых маршрутах электрического транспорта", - отметила Мирошниченко.

Для перевозки пассажиров также вводится временный автобусный маршрут по улице Клочковской и проспекту Победы. Он будет курсировать от улицы Европейской к разворотному кругу Проспект Победы.

Начальник управления информационной политики и работы с потребителями АО Харьковоблэнерго Владимир Скичко сообщил, что перебои возникли в результате российской атаки на объекты объединенной энергосистемы Украины.

"На данный момент дополнительные ограничения в электроснабжении сняты. В то же время есть настоятельная потребность в экономном использовании электроэнергии", - сказал Скичко.

Он также добавил, что в течение суток в Харьковской области будут действовать графики отключения электроэнергии.

Напомним, 22 октября в результате массированной российской атаки на столицу станция "Черниговская" получила повреждения. В частности, пострадали витражные окна, платформа и фасад. Также были повреждены колеи, контактный рельс, система электроснабжения и управление движением.

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