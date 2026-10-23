Дизпальное пошло на рекорд: как изменились цинники на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Дизельное топливо ставит новые рекорды в стоимости
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 22 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,84 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-95 – 90,04 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 103,45 гривны за литр (+0,45 гривны);
- автогаз – 53,35 гривны за литр (+0,35 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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