Дизпальное пошло на рекорд: как изменились цинники на АЗС

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В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Дизельное топливо ставит новые рекорды в стоимости

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 22 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,84 гривны за литр (без изменений);

бензин А-95 – 90,04 гривны за литр (без изменений);

бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (без изменений);

дизтопливо – 103,45 гривны за литр (+0,45 гривны);

автогаз – 53,35 гривны за литр (+0,35 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.