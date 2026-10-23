10:57  23 октября
На Львовщине столкнулись три автомобиля: пострадали двое детей
11:16  23 октября
Медсестра из Донбасса воевала за РФ: СБУ задержала ее на Волыни
12:40  23 октября
В Киеве мужчина устроил стрельбу во дворе многоэтажки
UA | RU
UA | RU
23 октября 2026, 19:30

Отключение света 24 октября: в Укрэнерго назвали графики на выходные

23 октября 2026, 19:30
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В субботу, 24 октября, в Украине снова будут действовать ограничения электроэнергии. Причина – последствия российских атак

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

24 октября в части регионов будут действовать ограничения электроэнергии:

• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят в полиции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну ночь российские атаки повредили более 10 объектов энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 550 тысяч семей остались без света.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Укрэнерго электроэнергия
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Рынок ожидает, что НБУ сделает на следующей неделе со своей ставкой
23 октября 2026, 19:45
Россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру Одесщины: есть пострадавшие
23 октября 2026, 18:58
На Прикарпатье мужчина убил сожительницу и пытался сжечь тело
23 октября 2026, 18:55
В Киеве мужчину будут судить за сексуальные преступления в отношении трех несовершеннолетних девушек
23 октября 2026, 18:45
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
23 октября 2026, 18:20
В Днепре в результате российской атаки погиб человек, пятеро ранены
23 октября 2026, 18:18
В Одессе осудили бывшую чиновницу за незаконное переоформление недвижимости НААН
23 октября 2026, 17:56
В Румынии задержан львовянин, подозреваемый в продаже детской порнографии
23 октября 2026, 17:40
Из Германии экстрадировали пограничника, подозреваемого в убийстве мужчины в Одесской области
23 октября 2026, 17:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »