Зеленский и поиск виновных за полномасштабное вторжение

Зеленский у власти уже почти восемь лет и он не прочь баллотироваться еще раз. Впрочем, несмотря на это, президент не хочет нести ответственности за неподготовку страны к полномасштабному вторжению и собственно того, что во время очень темных дней — его близкое окружение обустраивало себе фонтаны и гардеробные в кооперативе Династия. Вместо того чтобы укреплять энергетические объекты

Зеленский у власти уже почти восемь лет и он не прочь баллотироваться еще раз. Впрочем, несмотря на это, президент не хочет нести ответственности за неподготовку страны к полномасштабному вторжению и собственно того, что во время очень темных дней — его близкое окружение обустраивало себе фонтаны и гардеробные в кооперативе Династия. Вместо того чтобы укреплять энергетические объекты

Фото из открытых источников

Президент дал пространное интервью подкасту The Diary of a CEO, который ведет предприниматель и инвестор Стивен Бартлетт.

Там он рассказал о каких-то мифических приказах, которых якобы не было, чтобы отражать Крым. А если бы были, то, по его мнению, не было бы полномасштабного вторжения.

"Если бы был приказ защищать государство, я уверен, что полномасштабной войны в том формате, в котором оно сегодня есть, не было бы. По крайней мере, мне так кажется", - сказал Зеленский, вспоминая события февраля-марта 2014 года.

Интересно, как бы оно было, если вспомнить как один молодой и перспективный комик в прайме плюсов шутил об этих событиях:

"Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немного отодвигают вперед".

Кто же это был и наконец решил стать президентом и главнокомандующим страны в войне?

Кто же это был?)

Второе, Зеленский потолкал Джо Байдена, тоже хотел поддружить с Путиным, но после Женевы-2021 что-то пошло не так.

Здесь наш президент возлагает ответственность, что

"США знали больше Европы о планах России вторгнуться в Украину, но не предприняли превентивных мер". И не дали санкций и оружия.

В интервью Зеленский пожаловался, что бодрствует и переживает страшную боль. Правда, признался, что не будет полномасштабного вторжения.

"Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Я так не думал, потому что считаю: если люди — партнеры и другие — знают, что готовится полномасштабное вторжение, но не принимают превентивные меры, не сажают его за стол переговоров, не говорят ему: "Ты что, с ума сошел? Ты в своем уме — развязывать войну, убивать людей?"… Но, несмотря ни на что, полномасштабное вторжение произошло", — сказал Зеленский.

Это попытка снять ответственность с себя самого за обнадеживающие спичи о том, что для того, чтобы прекратить войну еще в виде АТО, нужно "просто перестать стрелять", как и сознательное игнорирование карт нападения от ЦРУ, надежда на дипломатические таланты Ермака. Ну и незабываемые заявления о "россиянах тоже люди, поэтому не нападут" из Мюнхена-2022 буквально за несколько дней до того, как танки двинулись братья Киев со стороны Гостомеля)

Также Зеленский не хочет нести ответственность за Баканова и всяких там Наумовых, за грызню с Залужным. И даже многолетние басни от условных Шефиров о том, что Путин нормальный мужик, надо с ним просто храпнуть водки на рыбалке. И где этот Шефир сейчас? Сидит в Германии под видом беженца)

В конце концов, кто целых два года 2020 и 2021 г. продвигал идею инвазии нам ОРДЛО и толеровал всестороннее разминирование?

В интервью было пару моментов действительно ок. Первое, это объяснение аудитории англосаксов, что на Донбассе для Путина война не завершится.

"Это ведет прямо в Днепропетровскую область – на Павлоград, Днепр. Это самые важные... Кривой Рог – мой родной город, Никополь – это промышленный, инженерный, производственный хаб, это экономика нашей страны", – заявил Зеленский. И это тот месседж, который нужно было продвигать по каждому утюгу.

Второе, это то, что президент напомнил, что, кроме Киева, россияне планировали оккупировать Харьков. Это полезно лишний раз напомнить, пока мэр Терехов пытается бороться с "партиями войны" и затыкать рот тому же Залужному. Харьков сейчас прифронтовый город и Россия спит и видит, чтобы сделать там новый Донецк.