Фото: прокуратура

Разоблачили депутата одной из общин на Буковине. Оказалось, что он устроил схему с пересечением границы военнообязанных мужчин

Об этом сообщает Прокуратура Черновицкой области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, депутат наладил схему заработка на незаконном пересечении границы для мужчин призывного возраста. К схеме он привлек двух односельчан.

Известно, что депутат получал оплату от 4 тысяч долларов США, другой сопровождал мужчин до границы лесными тропами. Еще один их сообщник – наблюдал за активностью пограничников.

"Во избежание разоблачения организаторы общались только через зашифрованные мессенджеры, личные встречи проводили в малолюдных местах и постоянно меняли локации сбора для дальнейшего сопровождения мужчин вне пунктов пропуска к границе, а также обеспечивали их теплоизоляционными костюмами, чтобы те не попали в поле зрения пограничников", - сообщили в прокуратуре.

Известно, что обвиняемым удалось организовать незаконную переправку в Румынию шестерых мужчин призывного возраста.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили военнослужащего ТЦК и СП в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Оказалось, что он пытался вывезти за границу шестерых "клиентов", а именно – в непризнанное Приднестровье. "Услуга" стоила от 5 до 8 тысяч долларов США.