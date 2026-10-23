В Харьковской области в результате ДТП погиб 72-летний пешеход

Фото: полиция Харьковской области

В Чугуеве Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 72-летний мужчина. Его сбил автомобиль ВАЗ, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным данных правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался со стороны Харькова и наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, однако он скончался.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Напомним, вечером 21 октября в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.