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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили адвоката, который получал взятку для себя и других лиц. Оказалось, что женщина зарабатывала на схеме уклонения от мобилизации военнообязанных мужчин.

Ее план был таким: безосновательно мужчинами оформлялось "опекунство" над лицами, якобы нуждающимися в постоянном уходе. Благодаря этому мужчины получили возможность получить отсрочку от призыва на военную службу.

Чтобы скрыть свой "бизнес", женщина предоставляла "клиентам" договор о предоставлении юридической помощи. Свои "услуги" она оценивала от 3 до 6 тысяч долларов. За время своей "работы" адвокат "помогла" по меньшей мере 23 военнообязанным. Теперь ей грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали афериста, который обещал подкупить ТЦК. Оказалось, что он пообещал другу договориться о нем с кем-нибудь из ТЦК. Впоследствии мужчина взял от товарища 3 тысячи долларов. Однако на самом деле он попросту забрал деньги.