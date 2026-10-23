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23 октября 2026, 23:55

Умер легендарный украинский актер

23 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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За неделю до дня рождения скончался известный украинский актер Федор Стригун. Зрителям он особенно известен по роли в фильме "Пропала грамота"

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

На 87-м году жизни скончался актер, режиссер и педагог Федор Стригун. О его смерти сообщил его сын Назар Стригун. Причину смерти не сообщат. Однако известно, что в сентябре этого года сын актера сообщал об операциях отца.

"Его большое сердце остановилось. Последний хранитель украинских театральных традиций отошел в вечность. Корифей... умер", - написал Назар Стригун об отце.

Следует отметить, что Федор Стригун является выдающимся актером театра и кино. В частности, в его фильмографии такие культовые ленты как "Пропала грамота", а также фильмах "Запорожец за Дунаем", "Каминная душа" и "Дударики".

Напомним, что ранее ушел из жизни известный комик Александр "Веня" Венедчук. Ранее он перенес кровоизлияние в мозг. После этого у него было несколько операций, реабилитация и последующее лечение. Он рассказывал, что после операций значительная часть черепного мозга состояла из сплава титана.

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