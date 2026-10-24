В Киеве российский удар разрушил частный дом: 2 человека пострадали

Фото: ГСЧС

Об этом сообщили спасатели, передает RegioNews .

Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

На месте удара спасатели обнаружили одного пострадавшего и передали медикам для госпитализации.

Еще один человек получил травмы, но не нуждался в госпитализации.

Пожар, возникший в результате попадания, оперативно ликвидировали.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.