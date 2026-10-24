В Киеве российский удар разрушил частный дом: 2 человека пострадали
Утром 24 октября российские войска атаковали жилищный сектор Оболонского района Киева. В результате попадания разрушен одноэтажный частный дом, возник пожар
Об этом сообщили спасатели, передает RegioNews .
Пострадали два человека, один из них госпитализирован.
На месте удара спасатели обнаружили одного пострадавшего и передали медикам для госпитализации.
Еще один человек получил травмы, но не нуждался в госпитализации.
Пожар, возникший в результате попадания, оперативно ликвидировали.
Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.
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