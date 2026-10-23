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Наталья Панченко Журналистка info@regionews.ua
23 октября 2026, 07:59

Booking.com ответит за ваши с̶л̶ь̶о̶з̶и̶ деньги

23 октября 2026, 07:59
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Когда ЕС разберется с Booking – неизвестно. Но хорошо, что вопросы подняли на таком уровне. А пока трижды подумайте, прежде чем нажимать на любую ссылку
Когда ЕС разберется с Booking – неизвестно. Но хорошо, что вопросы подняли на таком уровне. А пока трижды подумайте, прежде чем нажимать на любую ссылку
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Наконец-то! Это случилось! Новостные ленты порадовали: "Европейская комиссия начала углубленное расследование в отношении сервиса бронирования жилья Booking.com из-за рисков, связанных с фейковыми объявлениями и фишинговым мошенничеством".

Ну-ка, признавайтесь: кто из вас, постоянных пользователей Booking, сталкивался с разводом на деньги (по-научному – фишингом)? Кто сколько сначала отдал мошенникам, а потом столько же вынужден был заплатить за отель?

Такие истории мои подружки рассказывают шепотом, потому что и у стен есть уши, а уши их мужей – вообще повсюду. Да и цена вопроса – от 10 тысяч у. е. сверх стоимости бронирования. А ведь к отпуску все уже подготовились: дети пакуют чемоданы, муж мысленно выбирает коктейли в гостиничном баре и диванчик поудобнее где-нибудь подальше от всех.

И все мои знакомые, попавшие в такую историю, платили за отдых дважды. Потому что ни одно обращение в Booking не заканчивалось желанным ответом: "Извините-простите, что вы такие лохи. Мы сами оплатим ваш отель, а вам пришлем утешительные зефирки". Booking разводил руками и важно заявлял: "Мы к этому отношения не имеем". То же самое говорили и отели.

А схема была простой: в Viber или WhatsApp приходило сообщение якобы от заветного отеля с указанием дат проживания: "Очень рады, что вы забронировали наш отель! С нетерпением ждем вас! Все баяны уже порвали от радости… Оплатите прямо сейчас!" И мои подружки, да и не только они, платили…

Я пользуюсь Booking уже больше 10 лет. С отелями и апартаментами бывало всякое. А вот Booking всегда (и это не реклама) вставал на мою сторону в спорах с владельцами жилья и возвращал деньги даже за бронирования без права на возврат. А еще – куча приятных скидок (хотя иногда и иллюзорных) и бонусов (вполне реальных).

Лично у меня было две истории, когда, похоже, мои данные "утекли" из Booking к ушлым ребятам, освоившим современные способы развода на деньги.

Первая случилась еще в 2025 году. С моей евровой карты, которой я оплачиваю отели в Европе через Booking, кто-то списал один доллар. Мне, конечно, таких огромных денег было бы не жалко – если бы они пошли на спасение северных белых носорогов или какапо, нелетающих ночных попугаев. Но мой доллар якобы отправился в какой-то отель в Штатах. В гостях у Трампа я никогда не была, визы у меня нет. Так что даже навеселе я не могла забронировать там отель.

Спасибо моему банку (не скажу какому, а то еще обвините в рекламе) – мою карту мгновенно заблокировали. Украинская банковская система сохранила мои деньги. А международный гигант Booking мои данные – нет?

Вторая история посвежее и произошла буквально в прошлом месяце. Я часто вожу ребенка на лечение в небольшой немецкий городок. В августе и сентябре там был настоящий аншлаг, свободных нормальных апартаментов не осталось, поэтому пришлось бронировать отель. Примерно за три недели до поездки.

Через несколько дней после бронирования мне приходит сообщение в WhatsApp. У отправителя – название и эмблема моего немецкого отеля. Да и текст не такой наглый, как у моих подружек: "Ждем вас! Мы так заботимся о вашем комфорте, что хотим заселить вас в номер со скоростью ракеты… Перейдите по ссылке, зарегистрируйтесь заранее, оставьте свои данные…"

И вроде бы все нормально, криминалом пока не пахнет, но есть нюанс: номер отправителя – американский.

Я девушка осторожная: Telegram мне уже взламывали, всякую гадость в рот не тяну, по сомнительным ссылкам не хожу. Поэтому сначала решила быть вежливой – написала: "Ребята, вы, конечно, классные, я тоже сгораю от нетерпения, но давайте переписываться именно в чате Booking". Мои заокеанские "друзья" замолчали.

Но ненадолго. За неделю до поездки они, уже с другого американского номера, снова прислали мне в WhatsApp сообщение с тем же самым текстом.

Тут я уже обратилась к ChatGPT, своему товарищу 24/7. Он меня похвалил: "Ну какая же ты, Наташенька, умная девочка, что не перешла по ссылке! Ведь это чистейший фишинг". Я растаяла от похвалы, а сохранённые деньги и нервы согревали душу…

По приезде в отель я рассказала там эту историю: мол, у вас за океаном двойник. Немцы напряглись, но, как и следовало ожидать, лишь развели руками.

Мораль этой истории проста: когда и как там разберется Евросоюз с Booking – неизвестно, хотя хорошо, что вопрос подняли на таком уровне. А пока триста раз подумайте, прежде чем нажимать на какую-либо ссылку, особенно если она касается денег.

Вряд ли мошенники потратят ваши тысячи у. е. на спасение носорогов и попугаев или на защиту этого мира от войн и бедности.

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ЕС деньги туризм туристы мошенники отель мошенничество Booking
 
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