На Буковине мужчина уложился в "криптовалюту", но подарил деньги мошенникам

Фото: Национальная полиция

На Буковине правоохранители выманили у людей около 200 тысяч. В частности, на "криптовалюту"

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

21-летний местный житель хотел купить криптовалюту на одной из бирж. Однако в результате он перечислил 44 тысяч гривен, но не получил ночного.

33-летняя жительница тоже стала жертвой аферистов. Она получила ссылку якобы для сохранения ее средств на счете. Она ввела конфиденциальные банковские данные, после чего получила уведомление о списании с ее банковской карты более 130 тысяч гривен. Денежные средства были перечислены на неизвестный счет.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.