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23 октября 2026, 20:39

На Днепропетровщине из-за российских атак погиб человек, 11 ранены

23 октября 2026, 20:39
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Фото: полиция Днепропетровской области
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23 октября российские войска почти 70 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударами оказались четыре района региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре в результате атак повреждены инфраструктура, предприятия, частные дома и автомобили. Восемь раненых находятся в больнице.

В Подгороднянской общине Днепровского района пострадали три человека: мужчины в возрасте 66 и 46 лет и 55-летняя женщина. Они будут лечиться амбулаторно.

В Никопольщине российские войска атаковали Никополь, а также Марганецкую, Красногригорьевскую, Покровскую и Мозолевскую общины. Повреждены инфраструктура, административное здание, частные дома и грузовики.

На Криворожье под ударом оказались Карповская и Грушевская общины. Там повреждена инфраструктура.

В Синельниковском районе русские войска атаковали Покровскую общину.

Напомним, что в результате российской атаки на Днепр и пригород 23 октября погиб человек, еще пятеро получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

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