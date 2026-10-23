22:30  22 октября
Дизель пересек новый предел: что происходит с ценами на АЗС
23:40  22 октября
На Житомирщине мужчину жестоко избили прямо возле магазина
23:55  22 октября
Украинские яблоки вытеснили импортные на полках магазинов
UA | RU
UA | RU
Виктор Андрусив политик info@regionews.ua
23 октября 2026, 09:40

Отказ от поддержки Украины обойдется Европе дороже

23 октября 2026, 09:40
Читайте також українською мовою
Обесценивание как аргумент
Обесценивание как аргумент
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Есть один очень серьезный аргумент, который я редко встречаю в публичных дискуссиях относительно необходимости продолжать поддерживать Украину. Этот аргумент – обесценивание. Я имею в виду то, что в случае отказа поддерживать нас и нашу борьбу, в случае нашего поражения – обесценится очень многое из уже сделанного.

В первую очередь, обесценится миллиардная помощь Украине со стороны как американских, так и европейских партнеров. По разным оценкам речь идет примерно о 380 млрд долларов. В случае отказа нас поддерживать и нашего возможного поражения окажется, что эти средства были потрачены впустую. Более того, поражение Украины создает еще большие риски для безопасности Европы, что потребует еще больших затрат на европейские военные силы.

Во-вторых, обесценивается роль и статус Запада как глобальной силы. Поскольку наша война подается россиянами, и часто так и воспринимается, как война с "глобальным Западом", то наше поражение становится поражением Запада. И это будет иметь катастрофические последствия для глобальной безопасности. Фактически, это станет сигналом для активизации большого количества конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. Это еще больше мотивирует Китай забрать Тайвань силой. Поэтому обесценивание роли Запада будет иметь следствием еще большее количество войн, но уже при непосредственном участии их военных.

В-третьих, это обесценивание нашего подвига. Я понимаю, что многим на Западе наплевать на нашу героическую борьбу. Но вот в чем дело. Если несмотря на нашу титаническую стойкость – мы проиграем россиянам, то что им противопоставят европейцы? Сегодня мы показываем всем, что орков можно бить и побеждать. И это мотивирует. Интересно, каково будет с морально-психологическим состоянием у европейских солдат, если несмотря на все, россия победит?

Так может, наоборот, приложить усилия к тому, чтобы Украина выстояла?

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Запад Европа поддержка партнеры РФ
 
Подписывайтесь на RegioNews
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
На Днепропетровщине из-за вражеского удара возник пожар на предприятии: есть раненые
23 октября 2026, 09:56
Враг атаковал энергетику и гражданскую инфраструктуру Одесщины: возникли пожары
23 октября 2026, 09:43
Россияне атаковали Харьковщину: двое погибших и 46 пострадавших, среди них ребенок
23 октября 2026, 09:22
РФ атаковала энергетику и дома в Ровенской области: часть области без света
23 октября 2026, 09:18
Силы ПВО обезвредили 140 из 176 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
23 октября 2026, 08:58
Россияне массированно ударили по одной из ТЭС: она прекратила работу
23 октября 2026, 08:46
На Львовщине спаниель вынюхал в машине подозрительный белый порошок
23 октября 2026, 08:36
Россияне атаковали энергетику Житомирской области: более 900 населенных пунктов без света
23 октября 2026, 08:30
На Запорожье из-за российских ударов погибли три человека
23 октября 2026, 08:22
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Все публикации »
Виктор Андрусив
Наталья Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »