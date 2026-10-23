Обесценивание как аргумент

Обесценивание как аргумент

Фото: из открытых источников

Есть один очень серьезный аргумент, который я редко встречаю в публичных дискуссиях относительно необходимости продолжать поддерживать Украину. Этот аргумент – обесценивание. Я имею в виду то, что в случае отказа поддерживать нас и нашу борьбу, в случае нашего поражения – обесценится очень многое из уже сделанного.

В первую очередь, обесценится миллиардная помощь Украине со стороны как американских, так и европейских партнеров. По разным оценкам речь идет примерно о 380 млрд долларов. В случае отказа нас поддерживать и нашего возможного поражения окажется, что эти средства были потрачены впустую. Более того, поражение Украины создает еще большие риски для безопасности Европы, что потребует еще больших затрат на европейские военные силы.

Во-вторых, обесценивается роль и статус Запада как глобальной силы. Поскольку наша война подается россиянами, и часто так и воспринимается, как война с "глобальным Западом", то наше поражение становится поражением Запада. И это будет иметь катастрофические последствия для глобальной безопасности. Фактически, это станет сигналом для активизации большого количества конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке. Это еще больше мотивирует Китай забрать Тайвань силой. Поэтому обесценивание роли Запада будет иметь следствием еще большее количество войн, но уже при непосредственном участии их военных.

В-третьих, это обесценивание нашего подвига. Я понимаю, что многим на Западе наплевать на нашу героическую борьбу. Но вот в чем дело. Если несмотря на нашу титаническую стойкость – мы проиграем россиянам, то что им противопоставят европейцы? Сегодня мы показываем всем, что орков можно бить и побеждать. И это мотивирует. Интересно, каково будет с морально-психологическим состоянием у европейских солдат, если несмотря на все, россия победит?

Так может, наоборот, приложить усилия к тому, чтобы Украина выстояла?