В Закарпатье ТЦК "проверили знания" студентов и мобилизовали их

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В Закарпатье рассматривали дело трех студентов. Их мобилизовали несмотря на то, что у них были отсрочки

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

У всех трех студентов были отсрочки. Несмотря на это, в ТЦК решили отменить их отсрочки, хотя они учились в колледже.

Причинами называли сомнения в посещении учебных заведений, а также то, что студенты не могли ответить на вопросы работников ТЦК об образовательной программе, учебном плане, специальности или организации учебного процесса.

В суде отметили, что неспособность студента ответить на вопросы работников ТЦК относительно образовательной программы или других обстоятельств обучения не может быть законным основанием для отмены отсрочки.

В результате суд упразднил приказы о мобилизации студентов.

Напомним, во Львовской области разоблачили бывшего начальника ТЦК. Он вносил в реестр недостоверные сведения. Оказалось, что должностное лицо просто использовало данные людей, которые уже служат в ВСУ, повторно.