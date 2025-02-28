За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий

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Подразделения Минобороны в феврале 2025 года разминировали 5351 га деоккупированных территорий, из которых более 5200 га - сельхозземли, пригодные к использованию

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.

За этот период обследовано и очищено 32,67 км автомобильных дорог и 13,4 км линий электропередачи.

Во время разминирования обнаружено и уничтожено 3196 взрывоопасных предметов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ – 426 084 единицы.

К очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов привлекаются подразделения по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

В течение месяца количество сертифицированных операторов противоминной деятельности увеличилось на 3. Их общее количество на конец февраля 2025 достигло 83 человек.

Как известно, ранее в Минобороны сообщили, что в Украине 35% специалистов противоминной деятельности – женщины.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.