За февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий
Подразделения Минобороны в феврале 2025 года разминировали 5351 га деоккупированных территорий, из которых более 5200 га - сельхозземли, пригодные к использованию
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает RegioNews.
За этот период обследовано и очищено 32,67 км автомобильных дорог и 13,4 км линий электропередачи.
Во время разминирования обнаружено и уничтожено 3196 взрывоопасных предметов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ – 426 084 единицы.
К очистке деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов привлекаются подразделения по разминированию Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
В течение месяца количество сертифицированных операторов противоминной деятельности увеличилось на 3. Их общее количество на конец февраля 2025 достигло 83 человек.
Как известно, ранее в Минобороны сообщили, что в Украине 35% специалистов противоминной деятельности – женщины.
Напомним, по состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.