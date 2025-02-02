Стало известно, сколько украинцев погибло от взрывоопасных предметов с начала вторжения РФ

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По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения

Как передает RegioNews, об этом Центр противоминной деятельности сообщил в Facebook.

По его данным, с начала полномасштабной войны России против Украины произошло около 800 инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны.

"С начала полномасштабного вторжения среди населения в Украине произошло 783 (+23) инцидента, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны. Пострадали 1 121 человек, из которых 327 (+6) погибли и 794 (+20) получили травмы", - говорится в сообщении.

Больше таких случаев было зафиксировано на полях – 191, дворах – 183, дорогах – 147 и в лесах – 127.

По данным Украинской Ассоциации Гуманитарного Разминирования, полное разминирование Украины может занять более 750 лет.

Западные аналитики считают, что хотя продолжающиеся боевые действия делают невозможными точные исследования, масштабы и концентрация боеприпасов делают Украину более загрязненной, чем Афганистан и Сирия.

Напомним, в Полтаве объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара РФ 1 февраля.