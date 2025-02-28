За лютий в Україні розмінували понад 5000 га територій

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Підрозділи Міноборони в лютому 2025 року розмінували 5 351 га деокупованих територій, з яких понад 5 200 га – сільгоспземлі, придатні до використання

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

За цей період обстежено та очищено 32.67 км автомобільних доріг і 13.4 км ліній електропередачі.

Під час розмінування виявлено та знищено 3 196 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ– 426 084 одиниці.

До очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучаються підрозділи розмінування Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Протягом місяця кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності збільшилася на 3. Їхня загальна кількість на кінець лютого 2025 року сягнула 83 осіб.

Як відомо, раніше в Міноборони повідомили, що в Україні 35% фахівців протимінної діяльності – жінки.

Нагадаємо, станом на початок лютого 2025 року в Україні від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 327 людей, 794 зазнали поранень.