В Украине 35% специалистов противоминной деятельности – женщины

фото: Минобороны

Количество женщин, вовлеченных в противоминную деятельность в Украине, составляет более 35%

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

"Наша цель – обеспечить равные возможности для всех, включая женщин, людей с инвалидностью и представителей разных социальных и культурных групп. Например, в настоящее время доля женщин, вовлеченных в противоминную деятельность, составляет более 35%", – отметил заместитель начальника главного управления противоминной деятельности Олег Шуварский.

Также ранее Минобороны сообщало о планах привлекать ветеранов для работы в сфере противоминной деятельности.

В оборонном ведомстве напомнили, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подразделения Сил безопасности и обороны обследовали и очистили 592 197 гектаров территорий и обезвредили 910 064 взрывоопасных предметов.

Напомним, по состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.