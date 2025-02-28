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28 февраля 2025, 15:55

В Сумской области взрывотехники обезвредили боевые части двух российских дронов

28 февраля 2025, 15:55
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фото: Национальная полиция
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Взрывотехники полиции Сумщины обезвредили упавшие на территории области боевые части двух российских дронов.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумском районе местные жители обнаружили обломки вражеского ударного беспилотника. Самой опасной частью находки оказалась 50-килограммовая боевая часть, не сдетонировавшаяся при падении. Взрывотехники полиции провели тщательный осмотр и успешно обезвредили ее.

На другой локации посреди поля специалисты обнаружили еще один сбитый БПЛА. Его боевая часть была почти вдвое больше предыдущей — 90 килограммов взрывной мощности.

Взрывотехники ликвидировали опасность, не допустив угрозы для людей.

После успешного разминирования две боевые части были вывезены в специально отведенное место и уничтожены контролируемым подрывом.

Напомним, в Шосткинском районе Сумской области сотрудники ГСЧС обнаружили на крыше пятиэтажки боевую часть "шахеда".

Ранее мы сообщали, что российские кафиры начали использовать новый тип беспилотников для ударов по Сумам.

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