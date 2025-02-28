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28 февраля 2025, 06:10

Технопарк Сил обороны пополнил робот "Гулливер"

28 февраля 2025, 06:10
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Он предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях.

"НРК доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование, эвакуирует раненых. Также служит транспортером для боевых модулей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в зависимости от комплектации "Гулливер" может выполнять задачи по минированию. Робот может доставлять более 300 килограммов груза по дорогам с твердым покрытием. Тягового усилия НРК достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник.

Кроме того, "Гулливер" помещается в кузов пикапа, работает в широком диапазоне температур, преодолевает крутые склоны. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз в несколько десятков километров и вернуться обратно.

Напомним, технопарк Сил обороны пополнил роботизированный вездеход "Улитка".

Ранее ВСУ получили универсальный наземный роботизированный комплекс "CRAB-LS" украинского производства для логистики и эвакуации.

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