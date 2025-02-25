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25 февраля 2025, 18:47

Кабмин продлил отсрочку для забронированных работников: названа дата

25 февраля 2025, 18:47
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фото: konkurent.ua
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Кабинет министров принял решение о продлении отсрочки для забронированных от мобилизации работников

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews.

Действие отсрочок продолжается по 31 марта.

Глава правительства подчеркнул, что благодаря этому предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями. Также в правительстве полагают, что за это время предприятия успеют перебронировать свой персонал.

Шмыгаль напомнил, что из-за российской кибератаки на украинские реестры было упущено определенное время для бронирования работников.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

В Минобороны заявили, что после масштабной кибератаки реестры ведомства работают в штатном режиме, единственное ограничение – приостановлено получение отсрочок в Резерв+.

В декабре 2024 года правительство автоматически продлило действующие бронирования на один месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

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