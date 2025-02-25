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25 лютого 2025, 18:47

Кабмін продовжив відстрочку для заброньованих працівників: названо дату

25 лютого 2025, 18:47
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фото: konkurent.ua
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Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії відтермінування для заброньованих від мобілізації працівників

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews.

Дія відстрочок продовжується до 31 березня.

Голова уряду наголосив, що завдяки цьому підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв. Також в уряді вважають, що за цей час підприємства встигнуть перебронювати свій персонал.

Шмигаль нагадав, що через російську кібератаку на українські реєстри був втрачений певний час для бронювання працівників.

Нагадаємо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України.

У Міноборони заявили, що після масштабної кібератаки реєстри відомства працюють у штатному режимі, єдине обмеження - призупинено отримання відстрочок у Резерв+.

У грудні 2024 року, уряд автоматично продовжив діючі бронювання на один місяць, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Кабмін Деніс Шмигаль відтермінування мобілізація бронювання від мобілізації
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