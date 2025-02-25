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25 февраля 2025, 14:17

На восстановление Украины понадобится $524 миллиарда, – отчет ВБ

25 февраля 2025, 14:17
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фото: Telegram/Денис Шмигаль
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На восстановление Украины в течение следующего десятилетия необходимо 524 миллиарда долларов. Это на 38 млрд долларов больше предыдущих оценок

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль со ссылкой на новый отчет Всемирного банка, передает RegioNews.

Как отметил глава правительства, государство уже определило основные принципы восстановления. Речь идет о принципе build back better, принципах безопасности, энергоэффективности, безбарьерности и инклюзивности.

"Но главный принцип — восстановление должно происходить уже сейчас. От этого зависит качество жизни миллионов людей, перспективы возвращения украинцев из-за границы, создание точек роста, которые будут двигать нашу экономику вперед", — подчеркнул Шмигаль.

В отчете уже сейчас определено 348 приоритетных проектов на общую сумму 17 млрд. долларов.

"Из них на 127 проектов мы уже частично или полностью имеем финансирование на 7 млрд долларов", - сказал премьер-министр.

Ранее мы сообщали, что общая сумма прямого ущерба , нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд.

Наибольшие потери понесли жилищный фонд, транспортная инфраструктура и энергетика.

Напомним, по мнению экономиста и футуролога Андрея Длигача, Россия не заплатит за свое вторжение в Украину. Санкции с нее будут сниматься и никто не потребует даже репараций от нее.

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