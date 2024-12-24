Кабмин после кибератаки на госреестры продлил брони от мобилизации на месяц

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Кабмин одобрил постановление, предусматривающее автоматическое продление действующего бронирования от мобилизации на один месяц. Это связано с приостановкой работы госреестров через кибератаку.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, передает RegioNews.

Продолжение касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года. Если срок действия бронирования истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

Бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Дія", продолжается автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Министерство обороны обязано в течение 5 дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

В Минобороны заявили, что после масштабной кибератаки реестры ведомства работают в штатном режиме, единственное ограничение – приостановлено получение отсрочок в Резерв+.