07:10  24 декабря
В Украину пытались ввезти произведенную в РФ Казанскую икону Божией Матери
03:15  24 декабря
Молодчик из Харькова, убивший свою 10-летнюю сестру, мать и дедушку, получил пожизненное
07:40  24 декабря
На вооружение ВСУ поступил боевой модуль-пулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 декабря 2024, 20:12

Кабмин после кибератаки на госреестры продлил брони от мобилизации на месяц

24 декабря 2024, 20:12
Читайте також українською мовою
фото: konkurent.ua
Читайте також
українською мовою

Кабмин одобрил постановление, предусматривающее автоматическое продление действующего бронирования от мобилизации на один месяц. Это связано с приостановкой работы госреестров через кибератаку.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, передает RegioNews.

Продолжение касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года. Если срок действия бронирования истекал 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года. Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

Бронирование, предоставленное Министерством экономики или через портал "Дія", продолжается автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года.

Министерство обороны обязано в течение 5 дней после вступления в силу постановления внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

В Минобороны заявили, что после масштабной кибератаки реестры ведомства работают в штатном режиме, единственное ограничение – приостановлено получение отсрочок в Резерв+.

кибератака мобилизация реестр военнообязанных бронирование от мобилизации Резерв+
Фиктивные справки за 10 тысяч долларов: в Запорожье разоблачили схему выезда за границу
24 декабря 2024, 17:22
Полтавская бригада готова принимать 20-летних парней: нардеп прокомментировал слухи о понижении мобилизационного возраста
24 декабря 2024, 12:20
Украинцы смогут получить онлайн-направление на ВВК через Резерв+ без посещения ТЦК
20 декабря 2024, 15:15
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Депутата Полтавского горсовета признали виновным в коррупции, но суд освободил его от наказания
24 декабря 2024, 21:14
Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину: актуальные данные о количестве пострадавших
24 декабря 2024, 20:33
В Киеве во время движения загорелся автобус
24 декабря 2024, 19:44
Смерть украинского подростка, вывезенного в РФ: Офис генпрокурора начал расследование
24 декабря 2024, 19:14
Ликвидация МСЭК: в Минздраве сказали, какие документы об инвалидности останутся в силе
24 декабря 2024, 18:49
"Российская неволя и тьма проиграют": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
24 декабря 2024, 18:32
Ракетный удар по Кривому Рогу: стало известно о погибшем, количество пострадавших выросло
24 декабря 2024, 18:09
Путевка за границу за $18 тысяч: в Винницкой области задержали перевозчика уклонистов
24 декабря 2024, 17:57
Фиктивные справки за 10 тысяч долларов: в Запорожье разоблачили схему выезда за границу
24 декабря 2024, 17:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »