Кабмин выделит почти 8 млрд гривен на закупку дронов

фото: Слово и Дело

Кабинет министров принял решение о выделении еще 7,9 млрд грн на дроны, закупку которых осуществит Госслужба спецсвязи и защиты информации

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Задача, которую ставит Правительство перед собой, - это довести собственное производство оружия по меньшей мере до половины от существующей ныне потребности. Чтобы реализовать эту цель, мы выделили в этом году рекордную сумму на модернизацию собственного ОПК и закупку оружия", - подчеркнул Шмигаль.

Он уточнил, что в январе этого года производство беспилотников увеличилось в десять раз по сравнению с январем 2024 года.

За 2023 и 2024 годы собственное производство артиллерии увеличилось втрое, бронетранспортеров - в 5 раз, противотанкового оружия - в 2 раза, боеприпасов - в 2,5 раза.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк рассказала, что в этом году Украина планирует произвести не менее 30 тыс. дальнобойных беспилотников и 3 тыс. крылатых ракет и ракетных дронов.