Кибератака на реестры: Минобороны приостановило получение отсрочок в Резерв+

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После масштабной кибератаки реестры Минобороны работают в штатном режиме, единственное ограничение приостановлено получение отсрочек в Резерв+

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает RegioNews.

"Безопасность данных наших защитников и военнообязанных является приоритетом. Мы постоянно совершенствуем защиту реестра Оберег и приложений Армия+ и Резерв+. Сервисы Министерство обороны Украины работает без сбоев", - заверила она.

Черногоренко отметила, что электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными, но есть большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может занять немного больше обычного.

"Единственное временное ограничение – из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции Украины мы были вынуждены приостановить получение отсрочок в Резерв+", - написала она.

Представитель Минобороны подчеркнула, что все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу", – добавила она.

Напомним, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.