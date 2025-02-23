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Об этом рассказали премьер-министр Украины Денис Шмигаль и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко на форуме "Украина. Год 2025", передает RegioNews.

Свириденко отметила, что из-за длительной хакерской атаки на украинские резервы на уровне премьер-министра обсуждали вопрос о продлении установленного срока (28 февраля 2025 года). Она отметила, что если предприятия не успевают обновить до конца февраля, возможно, можно было бы на пару недель продлить эту процедуру.

"Из-за того, что реестры были под атакой и 20 дней не было доступа, мы обсудили, что мы до 31 марта продлим эту возможность. Потому что у нас месяц выпал из-за атаки врага", – подчеркнул Шмигаль.

Напомним, на форуме глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу завершить войну в этом году.