В Украине ряд госреестров прекратили работу из-за кибератаки

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Временно прекращена работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины.

Об этом сообщила вице-премьер по евроинтеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, передает RegioNews.

"Сейчас вместе с командой и специалистами других служб координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака производилась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства. Наши специалисты работают в усиленном режиме над поэтапным восстановлением доступа к реестрам", – отметила Стефанишина.

По ее словам, в первую очередь будут восстановлены следующие реестры:

Государственный реестр актов гражданского состояния граждан.

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременения.

Время первоочередного обновления будет составлять ориентировочно до 2 недель.

По предварительным оценкам угроз функционирования другим ресурсам – нет.

"Враг пытается использовать эту ситуацию в своих информационных операциях, чтобы посеять панику среди граждан Украины и за рубежом", - отметила Стефанишина.

Напомним, ранее в Министерстве обороны официально появилась новая отдельная структурная единица, отвечающая за киберзащиту - Центр реагирования на киберинциденты.