Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВВК

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Кабинет Министров Украины 14 февраля 2025 года внес изменения в Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов

Об этом сообщил в телеграмме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Предусмотрено включение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста с последующим отображением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме.

В то же время Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Также правительство разрешило вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, заверенные подписью лица.

Напомним, военнообязанным мужчинам за границей начнут выдавать паспорта, но для этого нужно будет предоставить военно-учетные документы.