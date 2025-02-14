13:26  14 февраля
Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
11:05  14 февраля
Провалились под лед на Херсонщине: из Ингульца достали тела мальчика и девочки
17:42  13 февраля
В Киеве продавали квартиры прямо с жителями
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2025, 15:40

Кабмин запретил направлять лиц с инвалидностью на ВВК

14 февраля 2025, 15:40
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Кабинет Министров Украины 14 февраля 2025 года внес изменения в Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов

Об этом сообщил в телеграмме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает RegioNews.

Предусмотрено включение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о наличии у лица инвалидности путем информационного обмена по запросу лица через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста с последующим отображением таких сведений в военно-учетном документе в электронной форме.

В то же время Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Также правительство разрешило вместо представления оригиналов документов подавать копию медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заверенную органом социальной защиты, учреждением здравоохранения, органом Пенсионного фонда Украины или нотариально, а также копии других документов, удостоверяющих инвалидность, заверенные подписью лица, заверенные подписью лица.

Напомним, военнообязанным мужчинам за границей начнут выдавать паспорта, но для этого нужно будет предоставить военно-учетные документы.

Кабмин инвалиды Постановление ВВК инвалидность
В Украине мобильные аптеки уже функционируют более чем в 600 населенных пунктах
14 февраля 2025, 15:18
Зеленский подписал закон о продлении срока прохождения ВВК для "ограниченно пригодных"
13 февраля 2025, 16:05
Рада продлила срок прохождения повторной ВВК для "ограниченно пригодных"
12 февраля 2025, 11:20
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
Участники боевых действий будут учить украинцев военной подготовке
14 февраля 2025, 16:35
Полмиллиона украинцев в этом году существенно снизят расходы на лекарства: все подробности
14 февраля 2025, 16:35
Помогал россиянам во время оккупации: в Харькове разоблачили коллаборанта
14 февраля 2025, 16:31
Корольчук, новый заместитель председателя Госфинмониторинга Пронина, получил соцпомощь при полуторамиллионной зарплате
14 февраля 2025, 16:26
На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые за 3500 долларов пытались сбежать за границу
14 февраля 2025, 16:09
Кабмин ограничил наценку аптек на лекарства: до какого уровня
14 февраля 2025, 15:53
В Херсонской области из-за атаки российского дрона пострадали два человека
14 февраля 2025, 15:29
День Святого Валентина станет дороже: шоколад будет на вес золота, какао подорожало на 400%
14 февраля 2025, 15:26
В Украине мобильные аптеки уже функционируют более чем в 600 населенных пунктах
14 февраля 2025, 15:18
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Ростислав Павленко
Дмитрий Марченко
Татьяна Николаенко
Все блоги »