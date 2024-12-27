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27 декабря 2024, 16:29

Руководитель одного из департаментов КГГА получил фейковую инвалидность, — СБУ

27 декабря 2024, 16:29
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фото: СБУ
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Правоохранители разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА на получении фейковой группы инвалидности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2022 году чиновник подал в медико-социальную экспертную комиссию сфальсифицированные справки и выписки, которые якобы подтверждали его серьезный диагноз и лечение.

В результате он получил 2 группу инвалидности, что обеспечило отсрочку от военной службы и регулярные выплаты из государственного бюджета.

Общая сумма полученных им средств с 2022 составляет около 300 тысяч грн.

Правоохранители сообщили чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - подлог документов и их использование и мошенничество.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастны чиновники Киевской городской государственной администрации (КГГА). Во время спецоперации задержали адвоката – руководителя партии "УДАР Виталия Кличко" в Одесской области Александра Суханова. Он потребовал 1 млн долларов США взятки от предпринимателя.

СБУ Киев коррупция КГГА инвалидность
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