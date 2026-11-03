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03 ноября 2026, 08:24

РФ ударила по энергоинфраструктуре Житомирщины: обесточены 130 населенных пунктов

03 ноября 2026, 08:24
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Фото: ГСЧС
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Ночью 3 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По состоянию на утро 3 ноября в области обесточены около 130 населенных пунктов – более 180 тысяч абонентов.

К счастью, погибших и пострадавших в результате ударов нет.

Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения.

Напомним, в Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света – из-за российских ударов повреждены энергетические объекты и линии электропередач.

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война обстрелы электроэнергия Житомирская область последствия энергообъекты
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