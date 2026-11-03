Фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

По состоянию на утро 3 ноября в области обесточены около 130 населенных пунктов – более 180 тысяч абонентов.

К счастью, погибших и пострадавших в результате ударов нет.

Энергетики продолжают работу по восстановлению электроснабжения.

Напомним, в Винницкой области большинство населенных пунктов остались без света – из-за российских ударов повреждены энергетические объекты и линии электропередач.